BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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09.09.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 40,85 GBP.
Um 09:28 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 40,85 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'789 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,89 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 40,67 GBP. Zuletzt wechselten via London 47'514 BAT-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Gewinne von 22,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,77 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP aus. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,62 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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