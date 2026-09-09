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09.09.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT tendiert am Nachmittag schwächer

BAT Aktie News: BAT tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 40,45 GBP.

BAT
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Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 40,45 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'688 Punkten steht. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 40,26 GBP. Bei 40,67 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 1'243'294 BAT-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,71 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 10,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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