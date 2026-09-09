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09.09.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT am Mittag stärker

BAT Aktie News: BAT am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BAT. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 41,10 GBP.

BAT
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Das Papier von BAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 41,10 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'752 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 41,16 GBP. Bei 40,67 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 577'359 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 17,87 Prozent niedriger. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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