BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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08.10.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 40,88 GBP.
Die BAT-Aktie kam im London-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,88 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'378 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 41,03 GBP. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 40,74 GBP. Bei 40,74 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 69'139 BAT-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,41 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 10,05 Prozent sinken.
Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BAT.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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