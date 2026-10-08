BAT Aktie News: BAT am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 41,48 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'481 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 41,84 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,74 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'099'680 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 20,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 12,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 GBP belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant