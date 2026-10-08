BAT Aktie News: BAT am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,12 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'415 Punkten notiert. Bei 41,40 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,74 GBP. Bisher wurden via London 438'859 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 17,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 36,77 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 10,58 Prozent Luft nach unten.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant