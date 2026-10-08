BAT Aktie 909525 / GB0002875804
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,12 GBP.
Um 12:28 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,12 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'415 Punkten notiert. Bei 41,40 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,74 GBP. Bisher wurden via London 438'859 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 17,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 36,77 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 10,58 Prozent Luft nach unten.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
17:58
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
16:29
|BAT Aktie News: BAT am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:29
|BAT Aktie News: BAT am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.