BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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08.09.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT präsentiert sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 41,21 GBP zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 41,21 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'823 Punkten tendiert. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,22 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,02 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 41'345 Aktien.
Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 17,65 Prozent niedriger. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 10,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 GBP je BAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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