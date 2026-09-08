BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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08.09.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT am Nachmittag nahezu unbewegt
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 40,98 GBP.
Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr bei 40,98 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'831 Punkten steht. Die BAT-Aktie legte bis auf 41,42 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die BAT-Aktie bis auf 40,67 GBP ein. Bei 41,02 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 751'434 BAT-Aktien.
Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 18,11 Prozent niedriger. Bei 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,27 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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