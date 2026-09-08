BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Dienstagmittag ins Plus

Das Papier von BAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 41,13 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'818 Punkten steht. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 41,42 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,02 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 236'474 BAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,60 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,62 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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