BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Vormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 40,27 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'497 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 40,70 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 40,12 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 148'634 BAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. 24,26 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,77 GBP ab. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 9,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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