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07.10.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

BAT Aktie News: BAT tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie von BAT zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 40,52 GBP.

BAT
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Das Papier von BAT konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 40,52 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'455 Punkten steht. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 40,80 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,12 GBP. Zuletzt wurden via London 1'189'101 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,49 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’187.19 19.29 SYBDXU
Long 12’889.54 13.65 BSUBWU
Long 12’341.78 8.91 SMWBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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