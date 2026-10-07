BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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07.10.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die BAT-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 40,05 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'487 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 40,70 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,12 GBP. Bisher wurden via London 653'770 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 8,19 Prozent wieder erreichen.
Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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