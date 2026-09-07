BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag leichter

Die BAT-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 40,87 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'811 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 40,75 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 40,83 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 44'198 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,44 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 11,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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