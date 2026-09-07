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07.09.2026 16:29:00
BAT Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BAT
Die Aktie von BAT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 41,04 GBP abwärts.
Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 41,04 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'835 Punkten notiert. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,61 GBP ab. Bei 40,83 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 631'102 BAT-Aktien den Besitzer.
Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 21,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,77 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 10,40 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,62 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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