BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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07.09.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von BAT gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 40,86 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 40,86 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'849 Punkten steht. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,61 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,83 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 282'168 Stück gehandelt.
Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,47 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 10,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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