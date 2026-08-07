BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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07.08.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Vormittag gefragt
Die Aktie von BAT zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,05 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 44,05 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'886 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 44,06 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50'588 BAT-Aktien.
Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 11,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 36,77 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,62 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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