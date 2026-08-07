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07.08.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT gewinnt am Nachmittag an Fahrt

BAT Aktie News: BAT gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von BAT gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 44,37 GBP.

BAT
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 44,37 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'910 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 44,58 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,50 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 622'351 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 11,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 17,13 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BAT.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,62 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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