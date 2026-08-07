BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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07.08.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 44,49 GBP.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,7 Prozent auf 44,49 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'931 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 44,49 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 43,50 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214'258 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,35 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,62 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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