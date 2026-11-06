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06.11.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von BAT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 46,01 GBP.
Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 46,01 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'612 Punkten realisiert. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,01 GBP nach. Bei 46,50 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 62'405 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. 8,76 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,47 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 14,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,61 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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