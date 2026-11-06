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06.11.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 45,75 GBP ab.
Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 45,75 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'623 Punkten steht. Die BAT-Aktie sank bis auf 45,01 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 46,50 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 1'365'197 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. 9,38 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,47 GBP am 06.10.2026. Abschläge von 13,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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