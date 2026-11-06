BAT Aktie News: BAT am Mittag mit roten Vorzeichen

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 45,34 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'541 Punkten steht. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,30 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,50 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 628'028 Stück gehandelt.

Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 10,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (39,47 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 12,95 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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