BAT Aktie News: BAT tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die BAT-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 40,26 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'567 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 40,28 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,99 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52'211 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,29 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 8,67 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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