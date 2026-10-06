BAT Aktie News: BAT am Mittag auf grünem Terrain

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 40,12 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'571 Punkten liegt. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,51 GBP. Bei 39,99 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 270'550 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Mit einem Zuwachs von 24,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 8,35 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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