BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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05.10.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT steigt am Vormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BAT. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 39,86 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 40,04 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,79 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54'249 BAT-Aktien.
Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,54 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,77 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 7,75 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BAT.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,61 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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