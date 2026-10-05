BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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05.10.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT legt am Montagnachmittag zu
Die Aktie von BAT zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 39,73 GBP.
Das Papier von BAT konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 39,73 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'503 Punkten notiert. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 40,10 GBP zu. Bei 39,79 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 777'442 BAT-Aktien.
Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 20,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,77 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 7,45 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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