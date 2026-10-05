BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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05.10.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT steigt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 39,84 GBP zu.
Um 12:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,84 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'480 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,04 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,79 GBP. Bisher wurden via London 202'908 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 36,77 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 7,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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