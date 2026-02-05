BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,71 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'364 Punkten liegt. Die BAT-Aktie sank bis auf 44,58 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 44,93 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 90'489 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei 45,73 GBP markierte der Titel am 04.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 29,16 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,41 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

