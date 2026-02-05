Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’491 -0.1%  SPI 18’622 0.0%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’650 0.2%  Euro 0.9172 0.0%  EStoxx50 5’999 0.5%  Gold 4’921 -0.9%  Bitcoin 55’256 -2.9%  Dollar 0.7773 0.0%  Öl 68.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Micron Technology951691Alphabet A29798540
Top News
Aktien von VW und Stellantis schwächer: Konzernchefs fordern "Made in Europe"-Strategie für E-Autos
LUKB-Aktie wenig bewegt: Rekordergebnis ausgebaut - höhere Ausschüttung in Aussicht
Siegfried-Aktie etwas fester: Thomas Wozniewski und Karl Petersson für den Verwaltungsrat nominiert
Helvetia Baloise-Aktie kaum verändert: Neuer einheitlicher Markenauftritt nach Fusion
Clariant-Aktie sinkt: Verkauf der Stahl-Beteiligung bringt Millionenbetrag ein
Suche...
eToro entdecken

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 09:29:00

BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Vormittag auf rotes Terrain

BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 44,71 GBP nach.

BAT
47.55 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,71 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'364 Punkten liegt. Die BAT-Aktie sank bis auf 44,58 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 44,93 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 90'489 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei 45,73 GBP markierte der Titel am 04.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 29,16 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,41 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie verliert: Illegale Zigaretten belasten Geschäft - Werk vor dem Aus

BAT-Aktie verliert: British American Tobacco plant Aktienrückkauf im Wert von 1,3 Milliarden Pfund

BAT-Aktie etwas schwächer: ITC-Beteiligung deutlich reduziert


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.01.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 SMI setzt neue Bestmarke
09:23 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
09:22 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
08:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Italien – Die Welt blickt auf Mailand/Netflix – Showdown in Hollywood
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’087.58 19.81 SXKBIU
Short 14’383.39 13.72 SE0BNU
Short 14’893.74 8.97 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’491.48 05.02.2026 09:20:27
Long 13’009.21 19.96 S89B5U
Long 12’694.64 13.65 S92BSU
Long 12’185.85 8.97 SPMB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Clariant Aktie News: Clariant zieht am Mittag deutlich an
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:26 ROUNDUP/Konjunkturhoffnung: Deutsche Industrie überrascht mit Auftragseingang
09:25 Toter und Milliardenschäden durch Unwetter in Portugal
09:22 Ukraine-Krieg: Zweiter Verhandlungstag hat begonnen
09:18 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ohne Schwung - Berichtssaison und EZB
09:04 GNW-News: MergerLinks gibt führende Financial und Legal Advisory Unternehmen in EMEA, Großbritannien und Nordamerika bekannt
09:04 Aktien Asien: Deutliche Verluste in Südkorea
09:03 Volvo-Aktie dennoch höher: Rote Zahlen im Jahresabschluss - Absatz sinkt
09:00 ROUNDUP 2/Flughafen BER: Wetterbedingt keine Starts
09:02 Vestas-Aktie fällt: Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen - Weitere Aktienrückkäufe geplant
09:18 BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen