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04.09.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT am Vormittag schwächer

BAT Aktie News: BAT am Vormittag schwächer

Die Aktie von BAT gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 40,98 GBP abwärts.

BAT
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Um 09:28 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 40,98 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'812 Punkten liegt. In der Spitze büsste die BAT-Aktie bis auf 40,76 GBP ein. Bei 41,11 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 78'962 BAT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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