BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 41,05 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'815 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,76 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,11 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 658'916 BAT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,90 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,77 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 10,43 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,62 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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