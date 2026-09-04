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04.09.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Kursverlusten

BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Kursverlusten

Die Aktie von BAT gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 41,05 GBP.

BAT
44.66 CHF -1.23%
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Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 41,05 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. In der Spitze büsste die BAT-Aktie bis auf 40,76 GBP ein. Bei 41,11 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 254'601 BAT-Aktien.

Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 21,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,77 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,43 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,62 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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