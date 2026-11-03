BAT Aktie News: BAT am Dienstagvormittag höher

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'726 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 46,12 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,08 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 83'446 Stück.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 8,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2025 bei 39,14 GBP. Mit Abgaben von 14,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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