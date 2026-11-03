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03.11.2026 12:29:00
BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Dienstagmittag zu
Die Aktie von BAT zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 45,80 GBP.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 45,80 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'702 Punkten steht. Bei 46,12 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,08 GBP. Zuletzt wurden via London 248'514 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 9,26 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 39,14 GBP. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 17,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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