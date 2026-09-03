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03.09.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Zum Vortag unverändert notierte die BAT-Aktie zuletzt im London-Handel bei 41,23 GBP.

BAT
45.07 CHF -2.04%
Kaufen Verkaufen

Im London-Handel kam die BAT-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,23 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'760 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 41,31 GBP. Die grössten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 41,14 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 41,26 GBP. Zuletzt wechselten 393'670 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
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