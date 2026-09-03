BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit Aufschlag

Die BAT-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 41,76 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'832 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 41,82 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 41,26 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 1'362'133 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,77 GBP am 15.10.2025. Abschläge von 11,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,62 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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