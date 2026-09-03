BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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03.09.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Donnerstagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 41,14 GBP.
Die BAT-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 41,14 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'763 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 41,12 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,26 GBP. Zuletzt wurden via London 512'217 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Mit Abgaben von 10,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,62 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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