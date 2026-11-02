BAT Aktie News: BAT am Vormittag im Plus

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'690 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 46,48 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 46,26 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 64'669 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. 8,34 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,86 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 15,87 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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