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02.11.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT wird am Montagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von BAT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 45,85 GBP ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die BAT-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 45,85 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'754 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 45,71 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,26 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 520'691 BAT-Aktien.
Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 8,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 38,86 GBP fiel das Papier am 01.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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