BAT Aktie News: BAT am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Bei der BAT-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 45,93 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'736 Punkten tendiert. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 46,48 GBP zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 45,91 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,26 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185'442 Stück gehandelt.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 8,21 Prozent niedriger. Am 01.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,86 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 15,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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