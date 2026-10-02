BAT Aktie News: BAT am Vormittag mit Verlusten

Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 39,73 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'446 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 39,63 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 39,69 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 106'447 Aktien.

Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 20,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Abschläge von 7,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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