BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 39,89 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'487 Punkten steht. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,08 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,69 GBP. Zuletzt wechselten 923'163 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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