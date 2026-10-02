BAT Aktie News: BAT schiebt sich am Freitagmittag vor

Um 12:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 39,88 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'432 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 40,08 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,69 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 403'110 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 25,48 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 7,80 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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