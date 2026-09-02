BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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02.09.2026 09:29:00
BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Vormittag zu
Die Aktie von BAT zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 41,85 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 41,85 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'775 Punkten tendiert. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,23 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,76 GBP. Zuletzt wechselten 111'666 BAT-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Mit einem Zuwachs von 19,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,77 GBP am 15.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 12,14 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,62 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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