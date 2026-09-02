BAT Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BAT

Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 40,95 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'762 Punkten realisiert. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,85 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,76 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 834'464 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 10,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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