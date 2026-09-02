BAT Aktie News: BAT am Mittwochmittag mit Einbussen

Die BAT-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 41,30 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'728 Punkten liegt. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,27 GBP nach. Mit einem Wert von 41,76 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 318'691 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 17,47 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,77 GBP am 15.10.2025. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 12,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,62 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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