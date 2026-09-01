BAT Aktie News: BAT stabilisiert sich am Vormittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 41,31 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'777 Punkten liegt. Die BAT-Aktie legte bis auf 41,44 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 40,88 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,88 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 258'255 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 21,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 12,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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