BAT Aktie News: BAT steigt am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 41,78 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'796 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 41,79 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,88 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'081'044 Stück gehandelt.

Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 11,99 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,62 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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