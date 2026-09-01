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01.09.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT tendiert am Dienstagmittag südwärts

BAT Aktie News: BAT tendiert am Dienstagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,16 GBP.

BAT
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Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 41,16 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'721 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 40,88 GBP. Bei 40,88 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 638'717 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 17,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Mit Abgaben von 10,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,62 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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