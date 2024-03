BAT-Aktie freundlich: BAT trennt sich teilweise von ITC-Beteiligung - Milliardeneinnahmen

Die Bücher für den Verkauf von Anteilen an dem indischen Konglomerat ITC sind geschlossen. Laut den Unterlagen, in die das Wall Street Journal Einblick hatte, wird der britische Konzern am unteren Ende der Angebotsspanne 2,03 Milliarden Dollar einnehmen.

Die ITC-Aktien werden zum Preis von 384 bis 400,25 Rupien pro Stück verkauft. BAT verkauft 436,85 Millionen Aktien, was einem Anteil von 3,5 Prozent an ITC entspricht. Der Konzern wird nach dem Verkauf immer noch 25,5 Prozent an ITC halten. Die Erlöse sollen in den Rückkauf eigener Aktien bis Ende 2025 fliessen. 2024 sollen dafür zunächst knapp 900 Millionen Dollar aufgewendet werden.

Die BAT-Aktie legt in London zeitweise 0,55 Prozent auf 23,80 GBP zu.

Von P.R. Venkat

LONDON (Dow Jones)