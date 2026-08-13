Basso Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Basso Industry hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.51 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.690 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 703.3 Millionen TWD – eine Minderung von 5.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 741.2 Millionen TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch