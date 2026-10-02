Bassett Furniture Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bassett Furniture Industries hat am 30.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.090 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 82.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch